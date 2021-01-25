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Дальнее зарубежье 25.01.2021 23:37

Премьер Италии во вторник планирует подать в отставку

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во вторник намерен объявить об отставке, сообщает в понедельник западная пресса со ссылкой на заявление его канцелярии.

СМИ приводят выдержки из документа, в котором говорится, что Конте на 09:00 местного времени (12:00 по Баку) созывает заседание кабинета, на котором проинформирует министров о желании отправиться в Квиринальский дворец (резиденция президента), чтобы подать главе государства прошение об отставке.

Наблюдатели отмечают, что Конте идет на этот шаг для того, чтобы получить возможность сформировать новое правительство на фоне продолжающегося в стране политического кризиса, возникшего после того, как два министра из партии "Италия Вива" объявили об отставке.

На прошлой неделе в парламенте был вынесен вопрос о доверии правительству Конте, однако и в нижней, и в верхней палате он заручился поддержкой депутатов и сенаторов.

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Тэги: ИТАЛИЯ, ПРЕМЬЕР, ОТСТАВКА, НАМЕРЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]