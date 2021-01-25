Премьер Италии во вторник планирует подать в отставку

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во вторник намерен объявить об отставке, сообщает в понедельник западная пресса со ссылкой на заявление его канцелярии.
СМИ приводят выдержки из документа, в котором говорится, что Конте на 09:00 местного времени (12:00 по Баку) созывает заседание кабинета, на котором проинформирует министров о желании отправиться в Квиринальский дворец (резиденция президента), чтобы подать главе государства прошение об отставке.
Наблюдатели отмечают, что Конте идет на этот шаг для того, чтобы получить возможность сформировать новое правительство на фоне продолжающегося в стране политического кризиса, возникшего после того, как два министра из партии "Италия Вива" объявили об отставке.
На прошлой неделе в парламенте был вынесен вопрос о доверии правительству Конте, однако и в нижней, и в верхней палате он заручился поддержкой депутатов и сенаторов.
Тер-Петросян и посол РФ в Армении поговорили об армянских пленных в Азербайджане
МИД Азербайджана прокомментировал заявление депутата Госдумы РФ Милонова по Карабаху
Азербайджан рассчитывает на углубление сотрудничества с Ираном в сферах транспорта и энергетики – Алиев
Инвестиции в ВИЭ-проекты на Украине в 2020г снизились в 3 раза
Европейские банки отказываются от финансирования нефтяных сделок в эквадорской части Амазонии
Fitch понизило рейтинги поддержки трех крупнейших грузинских банков до уровня "5"
Сотрудники МЧС Азербайджана спасли 6 человек из-под завалов частного дома, разрушенного в результате взрыва
Институт Пастера во Франции прекратил совместную с Merck & Co разработку вакцины от COVID-19
В Азербайджане суточное число случаев COVID-19 сократилось в 5 раз
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Расширяйте свой бизнес вместе с Yelo bank
Гюнай Джалилова назначена заместителем председателя правления Yelo Bank
Банк Республика перечислил 200 тысяч манатов в «Фонд Возрождения Карабаха»
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы