Премьер Италии во вторник планирует подать в отставку

Председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте во вторник намерен объявить об отставке, сообщает в понедельник западная пресса со ссылкой на заявление его канцелярии.

СМИ приводят выдержки из документа, в котором говорится, что Конте на 09:00 местного времени (12:00 по Баку) созывает заседание кабинета, на котором проинформирует министров о желании отправиться в Квиринальский дворец (резиденция президента), чтобы подать главе государства прошение об отставке.

Наблюдатели отмечают, что Конте идет на этот шаг для того, чтобы получить возможность сформировать новое правительство на фоне продолжающегося в стране политического кризиса, возникшего после того, как два министра из партии "Италия Вива" объявили об отставке.

На прошлой неделе в парламенте был вынесен вопрос о доверии правительству Конте, однако и в нижней, и в верхней палате он заручился поддержкой депутатов и сенаторов.