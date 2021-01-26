Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0705 RUR   0.0226 GBR   2.33 TRY   0.2291

Цена на нефть

25.01 $/bbl   WTI 52.77 0.50 Brent 55.88 0.47

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 26.01.2021 10:06

Байден выскажется по ситуации с Навальным, когда посчитает нужным - Белый дом

Президент США Джо Байден оставляет за собой право отреагировать на ситуацию с арестом оппозиционера Алексея Навального в России, когда и как посчитает нужным, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Президент оставляет за собой право ответить в выбранное им время и выбранным им образом", - сказала Псаки, отвечая на вопрос журналиста о том, возложит ли Байден ответственность на российское руководство за сохранение здоровья арестованного Навального.

В минувшую субботу госдеп США осудил "применение силы против протестующих" в ряде городов России, а также призвал освободить всех задержанных и Навального.

Позднее с аналогичными заявлениями выступили МИД Великобритании и Германии. Кроме того, ранее в понедельник высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что Совет Европейского союза также считает необходимым освободить Навального и всех задержанных на акциях в России 23 января.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: США, РОССИЯ, БАЙДЕН, НАВАЛЬНЫЙ


Похожие новости


Решение Байдена о продлении ДСНВ с Россией на пять лет служит интересам обеспечения обороны США - Пентагон Байден не собирается устраивать "перезапуск" отношений с РФ, готовит новые меры в ответ на ее "агрессивные действия" Песков обвинил США в сломе правил миропорядка В ЕС с надеждой, но без больших иллюзий ждут смену власти в США - постпред РФ Чижов Администрация Трампа за годы своей работы ввела санкции против более чем 365 лиц и структур из РФ - Помпео Посольство РФ в США призывает Вашингтон не перекладывать с больной головы на здоровую ответственность за тупик с визовой поддержкой

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]