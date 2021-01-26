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Дальнее зарубежье 26.01.2021 10:19

Продление СНВ-3 не будет означать, что США не будут поднимать проблемные вопросы с РФ - Байден

США нацелены как на продление СНВ-3, так и на то, чтобы поднимать с Россией проблемные вопросы, заявил американский президент Джо Байден.

"Я считаю, что мы можем и продлить СНВ-3, что соответствует интересам наших стран, и выражать российской стороне опасения по поводу ее поведения", - сказал он в ходе выступления в Вашингтоне.

Байден пояснил, что речь идёт, к примеру, о проблемах, связанных "с Навальным, с Solar Winds, с сообщениями о вознаграждениях за убийства наших военных в Афганистане".

Президент напомнил, что поручил разведке США подготовить ему отчёт о такого рода проблемах с РФ.

"И я без колебаний буду поднимать эти проблемы при контактах с Россией", - добавил он, отвечая на вопрос журналиста.

Байден не стал отвечать на часть вопроса о том, намерен ли он вводить санкции против РФ из-за ситуации с Навальным.

Говоря о компании Solar Winds, Байден имел в виду прошлогоднюю хакерскую атаку против этой компании. Она была нацелена на похищение данных американских федеральных ведомств. В США приписывали эту атаку России.

В прошлом году в прессе США появились сообщения, что по данным некоторых источников американской разведки, РФ якобы предлагала вознаграждения за атаки в Афганистане против военных США. Однако прежняя администрация так не определила, можно ли считать эту информацию достойной доверия.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, РОССИЯ, ПРОБЛЕМЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]