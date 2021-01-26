Байден поддерживает судебный процесс по импичменту Трампу в Сенате США

Президент США Джо Байден считает, что судебное разбирательство в сенате по вопросу объявления импичмента бывшему американскому лидеру Дональду Трампу должно состояться.
"Я думаю, что это (судебный процесс в Сенате США - ИФ) должно произойти", - сказал Байден в интервью телеканалу CNN.
Он отметил, что судебное разбирательство в сенате может повлиять на его в законодательную повестку и сроки утверждения его кандидатов в кабинет министров.
"Будет еще хуже, если этого не произойдет", - обратил внимание Байден.
При этом президент США не думает, что 17 сенаторов-республиканцев проголосуют за осуждение Трампа.
"Сенат изменился с тех пор, как я был там, но он не изменился настолько сильно ", - сказал Байден.
Палата представителей объявила импичмент экс-президенту 13 января (14 января мск) 2021 года. Его обвинили в подстрекательстве к мятежу из-за беспорядков в Капитолии во время утверждения результатов голосования коллегии выборщиков.
Вечером в понедельник обвинители из Палаты представителей передали в Сенат США резолюцию об импичменте Трампу.
В соответствии с законом, после получения статей обвинения сенат должен будет незамедлительно начать процесс по импичменту. Впервые речь пойдет о президенте, уже покинувшем свой пост.
Хотя Трамп уже не является президентом США, импичмент для него имеет не только символическое значение. После обвинительного вердикта может последовать голосование по запрету ему баллотироваться снова. У бывшего президента еще могут быть политические амбиции, ведь, покидая Белый дом, он обещал вернуться "в том или ином виде".
Ранее в январе формальный контроль над Сенатом США получили демократы. Они назвали второй процесс по импичменту Трампа одним из своих ближайших приоритетов.
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