Цены на нефть снижаются на ожиданиях ослабления спроса в КНР, Brent на уровне $55,57 за баррель

Цены на нефть опускаются во вторник на фоне ухудшения перспектив спроса в связи с сохранением высокой заболеваемости COVID-19 и медленной вакцинацией.
Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период празднования Нового года по Лунному календарю, пишет Bloomberg. Власти КНР призывают людей, обычно путешествующих в это время года, отказаться от поездок для предотвращения распространения коронавируса.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:25 во вторник составляет $55,57 за баррель, что на $0,31 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 25 января эти контракты подорожали на $0,47 (0,9%) - до $55,88 за баррель.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,43 за баррель, что на $0,34 (0,64%) ниже уровня на закрытие рынка во вторник. Накануне фьючерсы выросли в цене на $0,5 (1%) - до $52,77 за баррель.
Сезон туристических поездок в Китае, привязанный к Новому году по Лунному календарю в этом году стартует 28 января. По оценкам экспертов, количество поездок в этом году составит порядка 1,7 млрд, что будет на 40% меньше, чем в 2019 году, но на 15% больше, чем в 2020 году.
"Трейдеры пытаются оценить, каким образом, ограничения на передвижение граждан КНР скажутся на потреблении нефти, - отмечает аналитик Axi Стивен Иннес. - Тем временем, мы видим сигналы сокращения предложения на нефтяном рынке, и это своевременная поддержка ценам в условиях снижения спроса".
Поставки российской нефти Urals из Приморска в феврале, согласно графику, составят 2,2 млн тонн, что на 29% меньше, чем в январе. При этом ранее стало известно, что Ирак планирует сократить добычу в январе-феврале, чтобы компенсировать нарушение квот ОПЕК+, допущенное в прошлом году.
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