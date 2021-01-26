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Финансы 26.01.2021 10:07

Налоговая служба в 2020г направила около 120 млн манатов на строительство нежилых зданий

Поступления во внебюджетный фонд Государственной налоговой службы Азербайджана в 2020 году составили 245 млн 723,687 тыс. манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в ведомстве.

В 2020 году из общего объема поступивших в фонд средств было израсходовано 245 млн 137,932 тыс. манатов.

При этом больше всего средств в отчетном периоде – 119 млн 607,88 тыс. манатов - было направлено на строительство нежилых зданий.

Еще 46 млн 355,218 тыс. манатов служба направила на выплату заработной платы штатным сотрудникам, 8 млн 230,217 тыс. манатов - на выплату заработной платы внештатным сотрудникам Минналогов, 14 млн 83,562 тыс. манатов – на отчисления на обязательное социальное страхование, 3 млн 2,414 тыс. манатов – на программное обеспечение и информационные базы, 12 млн 760,953 тыс. манатов – на машины и обрудование.

Остаток средств фонда на 1 января 2021 года составляет 585,755 тыс. манатов.

А.Мамедов

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Тэги: НАЛОГИ, ФОНД, ВНЕБЮДЖЕТНЫЙ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]