МЧС Азербайджана привлекло около 250 человек для спасательной операции в Хырдалане, где накануне произошел взрыв в частном доме

МЧС Азербайджаназадействовало около 250 человек в операции по спасению людей и расчистки территории после взрыва частного дома в городе Хырдалан (недалеко от Баку), сообщает пресс-служба ведомства.
«В спасательной операции задействовано 228 человек личного состава, 19 единиц техники и 4 специально обученных собак Спасательной службы особого риска министерства, а также 20 человек персонала и 3 единицы техники Государственной противопожарной службы», - говорится в сообщении.
В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.
МЧС подчеркивает, что в понедельник спасатели спасли 6 человек из-под завала частного двухэтажного жилого дома в городе Хырдалан, разрушенного в результате взрыва. «В ходе поисково-спасательной операции было извлечено также тело одного человека», - подчеркивает ведомство.
При этом МЧС не сообщает причину, по которой произошел взрыв в жилом доме.
Х.Насирзаде
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