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Происшествия 26.01.2021 10:27

МЧС Азербайджана привлекло около 250 человек для спасательной операции в Хырдалане, где накануне произошел взрыв в частном доме

МЧС Азербайджаназадействовало около 250 человек в операции по спасению людей и расчистки территории после взрыва частного дома в городе Хырдалан (недалеко от Баку), сообщает пресс-служба ведомства.

«В спасательной операции задействовано 228 человек личного состава, 19 единиц техники и 4 специально обученных собак Спасательной службы особого риска министерства, а также 20 человек персонала и 3 единицы техники Государственной противопожарной службы», - говорится в сообщении.

В настоящее время поисково-спасательная операция продолжается.

МЧС подчеркивает, что в понедельник спасатели спасли 6 человек из-под завала частного двухэтажного жилого дома в городе Хырдалан, разрушенного в результате взрыва. «В ходе поисково-спасательной операции было извлечено также тело одного человека», - подчеркивает ведомство.

При этом МЧС не сообщает причину, по которой произошел взрыв в жилом доме.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МЧС, ВЗРЫВ, СПАСЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]