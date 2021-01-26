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Инфраструктура и тендеры 26.01.2021 10:47

AzerGold отбирает подрядчика разведочного бурения и геотехнических работ

ЗАО «AzerGold» отбирает компанию для проведения разведочных буровых и геотехнических исследований и проектирования моделей промыслов, отмечается в объявлении общества.

Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 1 тыс. манатов.

Объем работ включает: проведение сверлильно-буровых работ, геотехнических полевых исследований и лабораторных анализов, геофизических работ и анализ полученных данных, подсчет ресурсов и проектирование моделей промыслов (карьеров).

В отборе могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Тендерные предложения компания принимаются до 15:00 12 марта 2021 года.

Тендерная процедура состоится в 15:00 15 марта.

Телефон для справок: (+99412) 505-02-02 (внут. 1108). Контактное лицо: Тагиева Айгюль.

ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.

Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.

Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.

Н.Аббасова

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: AZERGOLD, БУРЕНИЕ, ПОДРЯДЧИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]