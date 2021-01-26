AzerGold отбирает подрядчика разведочного бурения и геотехнических работ

ЗАО «AzerGold» отбирает компанию для проведения разведочных буровых и геотехнических исследований и проектирования моделей промыслов, отмечается в объявлении общества.
Отбор проводится методом открытого тендера. Стоимость участия в тендере – 1 тыс. манатов.
Объем работ включает: проведение сверлильно-буровых работ, геотехнических полевых исследований и лабораторных анализов, геофизических работ и анализ полученных данных, подсчет ресурсов и проектирование моделей промыслов (карьеров).
В отборе могут принять участие компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.
Тендерные предложения компания принимаются до 15:00 12 марта 2021 года.
Тендерная процедура состоится в 15:00 15 марта.
Телефон для справок: (+99412) 505-02-02 (внут. 1108). Контактное лицо: Тагиева Айгюль.
ЗАО "AzerGold" создано указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 11 февраля 2015г.
Общество занимается изучением, исследованием, разведкой, разработкой и управлением золотоносных и железорудных участков Гарадаг, Човдар, Гейдаг, Дагкесемен, участка Кохнемеден и бассейна Кюрякчай.
Кроме того, распоряжением президента Ильхама Алиева от августа 2020 года «AzerGold» поручено изучение, исследование, разведка, разработка и управление месторождениями железной руды в Азербайджане, применение новых технологий в этой области, обновление и эффективное использование материально-технической базы, а также за другие виды деятельности, связанные с разработкой данной сферы.
Н.Аббасова
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