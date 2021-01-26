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Макроэкономика 26.01.2021 10:49

Азербайджан остается одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран СНГ – ГПБ

Азербайджан остается одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран СНГ, считают аналитики российского «Газпромбанк» (ГПБ).

«Активы Госнефтефонда по итогам 2020 года выросли на 0,6% в условиях пандемии, несмотря на увеличение трансферта в госбюджет в середине августа на 7,5% до 12,2 млрд манатов ($7,2 млрд). Таким образом, несмотря на внешние кризисные явления, Азербайджан остается одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран СНГ. Совокупные золотовалютные резервы (ЗВР) Азербайджана составили $50 млрд по итогам 2020 года и приблизились к 120% ВВП, обеспечивая при этом покрытие 58 месяцев импорта», - отмечается в обзоре ГПБ «Навигатор рынков», которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В ГПБ отмечают, что высокая достаточность международных резервов обеспечивает условия для поддержки стабильного курса азербайджанского маната в случае возникновения повторных внешних, в том числе нефтяных шоков.

По оценкам аналитиков ГПБ, сохранению активов ГНФАР в 2020 году способствовала коммуникационная политика ЦБ и правительства Азербайджана, которая позволила нормализовать всплеск спроса домохозяйств на иностранную валюту на начальном этапе пандемии в марте, после чего девальвационные ожидания населения были заякорены весь остаток года.

«Кроме того, сохранению активов способствовал восстановительный тренд на рынке углеводородов и оптимизм в связи с положительными результатами клинических испытаний и стартом вакцинации против COVID-19», - отмечается в обзоре.

А.Мамедов

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Тэги: ГПБ, РЕЗЕРВЫ, МНЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]