Азербайджан остается одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран СНГ – ГПБ

Азербайджан остается одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран СНГ, считают аналитики российского «Газпромбанк» (ГПБ).

«Активы Госнефтефонда по итогам 2020 года выросли на 0,6% в условиях пандемии, несмотря на увеличение трансферта в госбюджет в середине августа на 7,5% до 12,2 млрд манатов ($7,2 млрд). Таким образом, несмотря на внешние кризисные явления, Азербайджан остается одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран СНГ. Совокупные золотовалютные резервы (ЗВР) Азербайджана составили $50 млрд по итогам 2020 года и приблизились к 120% ВВП, обеспечивая при этом покрытие 58 месяцев импорта», - отмечается в обзоре ГПБ «Навигатор рынков», которым располагает агентство «Интерфакс-Азербайджан».

В ГПБ отмечают, что высокая достаточность международных резервов обеспечивает условия для поддержки стабильного курса азербайджанского маната в случае возникновения повторных внешних, в том числе нефтяных шоков.

По оценкам аналитиков ГПБ, сохранению активов ГНФАР в 2020 году способствовала коммуникационная политика ЦБ и правительства Азербайджана, которая позволила нормализовать всплеск спроса домохозяйств на иностранную валюту на начальном этапе пандемии в марте, после чего девальвационные ожидания населения были заякорены весь остаток года.

«Кроме того, сохранению активов способствовал восстановительный тренд на рынке углеводородов и оптимизм в связи с положительными результатами клинических испытаний и стартом вакцинации против COVID-19», - отмечается в обзоре.

А.Мамедов