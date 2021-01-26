Российский грузовой комический корабль "Прогресс МС-15" 9 февраля отстыкуется от Международной космической станции (МКС), сообщает во вторник NASA.
По данным агентства, накануне командир МКС космонавт Сергей Рыжиков занимался загрузкой корабля отработавшим свое оборудованием и мусором. "Прогресс МС-15" находится в составе станции с июля прошлого года.
15 февраля на МКС должен прибыть грузовой корабль "Прогресс МС-16". Помимо различных грузов он привезет на станцию оборудование и материалы для герметизации промежуточной камеры модуля "Звезда", где была обнаружена утечка воздуха.
В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября прошлого года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.
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