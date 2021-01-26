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Наука и образование 26.01.2021 19:19

Грузовой корабль "Прогресс МС-15" покинет МКС 9 февраля - NASA

Российский грузовой комический корабль "Прогресс МС-15" 9 февраля отстыкуется от Международной космической станции (МКС), сообщает во вторник NASA.

По данным агентства, накануне командир МКС космонавт Сергей Рыжиков занимался загрузкой корабля отработавшим свое оборудованием и мусором. "Прогресс МС-15" находится в составе станции с июля прошлого года.

15 февраля на МКС должен прибыть грузовой корабль "Прогресс МС-16". Помимо различных грузов он привезет на станцию оборудование и материалы для герметизации промежуточной камеры модуля "Звезда", где была обнаружена утечка воздуха.

В настоящее время экипаж МКС состоит из ее командира, космонавта "Роскосмоса" Сергея Рыжикова, космонавта Сергея Кудь-Сверчкова, астронавта NASA Кэтлин Рубинс, а также прибывших 17 ноября прошлого года на станцию на новейшем американском пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX американских астронавтов Майкла Хопкинса, Виктора Гловера, Шеннона Уокера и астронавта Японского агентства аэрокосмических исследований JAXA Соичи Ногучи.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]