В столице Индии начались столкновения протестующих фермеров с полицией

В столице Индии Нью-Дели во вторник начались столкновения между полицией и фермерами, протестующими против новых сельскохозяйственных законов, сообщает издание Times of India.

Несколько тысяч фермеров на тракторах, мотоциклах, лошадях вошли в город раньше, чем должна была начаться их согласованная "тракторная демонстрация".

Вскоре у протестующих начались стычки с полицейскими, и последние применили слезоточивый газ и дубинки. Глава фермерского объединения Bharatiya Kisan, тем не менее, заявил, что демонстрация проходит мирно. В столице усилены меры безопасности, полицейские возвели баррикады, многие станции метро закрыты.

Фермеры протестуют против трех новых законов в сфере сельского хозяйства, которые правительство ввело в сентябре прошлого года. По мнению протестующих, эти законы позволят индийским конгломератам завладеть сельскохозяйственной промышленностью и изменят систему госзакупок по гарантированным ценам.