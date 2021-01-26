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В столице Индии начались столкновения протестующих фермеров с полицией

В столице Индии Нью-Дели во вторник начались столкновения между полицией и фермерами, протестующими против новых сельскохозяйственных законов, сообщает издание Times of India.

Несколько тысяч фермеров на тракторах, мотоциклах, лошадях вошли в город раньше, чем должна была начаться их согласованная "тракторная демонстрация".

Вскоре у протестующих начались стычки с полицейскими, и последние применили слезоточивый газ и дубинки. Глава фермерского объединения Bharatiya Kisan, тем не менее, заявил, что демонстрация проходит мирно. В столице усилены меры безопасности, полицейские возвели баррикады, многие станции метро закрыты.

Фермеры протестуют против трех новых законов в сфере сельского хозяйства, которые правительство ввело в сентябре прошлого года. По мнению протестующих, эти законы позволят индийским конгломератам завладеть сельскохозяйственной промышленностью и изменят систему госзакупок по гарантированным ценам.

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Тэги: ИНДИЯ, ПРОТЕСТЫ, ДЕЛИ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]