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СНГ 26.01.2021 15:29

Белоруссию и дальше будут "шатать и раскачивать", это видно уже по России - Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что страну и дальше будут "шатать и раскачивать".

"Времена непростые. Шатать и раскачивать нас будут. Вы это видите уже по России. Мы это знали и понимали вместе с руководством России еще в середине прошлого года. Для нас и для них неожиданностей здесь никаких нет. Но тем не менее мы должны научиться в это тяжелое время противостоять и внутренним нашим противникам, и особенно внешним", - заявил Лукашенко во вторник, назначая Александра Вольфовича на пост госсекретаря Совета безопасности.

Лукашенко цитирует госагентство БелТА.

Вольфович до настоящего времени возглавлял Генштаб Вооруженных сил Белоруссии. Лукашенко напомнил, что госсекретарь - это фактически главный помощник президента по работе с силовыми структурами.

По его словам, именно Вольфович был в эпицентре всех событий и мероприятий последнего времени. "Мы планировали, прежде всего силами Генштаба, мероприятия на внешней границе по защите нашего Отечества, особенно накануне и после выборов. Все это помнят. И довольно успешно мы развернули тогда наши подразделения, войсковые части. И отреагировали, пресекая возможные недоброжелательные нападки на нашу страну и попытки создать нам излишние проблемы. То есть вот в последнее время я очень близко увидел вас в деле", - резюмировал он.

В Белоруссии уже почти полгода продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, состоявшихся 9 августа 2020 года. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Протестующие требуют отставки Лукашенко, освобождения политзаключенных и проведения новых выборов. Белорусские силовики жестоко подавляют акции протеста, в связи с чем в последнее время акции сменили формат, переместились во дворы и проходят в разных районах Минска.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ЛУКАШЕНКО, УГРОЗЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]