Швеция продлила до 15 апреля рекомендацию жителям страны не ездить без необходимости за пределы ЕС

МИД Швеции продлил рекомендацию для подданных королевства отказаться от путешествий без необходимости за пределы ЕС до 15 апреля, сообщило во вторник издание Local со ссылкой на главу внешнеполитического ведомства.
"Швеция во вторник продлевает срок действия рекомендаций против несущественных международных поездок до 15 апреля", - заявила на пресс-конференции министр иностранных дел Анн Линде, ее цитирует издание.
Однако это не значит, что шведские власти поощряют поездки внутри Евросоюза. Линде подчеркнула, что путешествовать сейчас в целом небезопасно, просто из стран ЕС вернуться в Швецию легче.
Ранее предполагалось, что срок действия рекомендации истечет 31 января.
Швеция продлевает данное предупреждение с марта прошлого года. С начала пандемии в Швеции заразились более 547 тыс. человек, более 11 тыс. умерли.
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