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Регион 26.01.2021 16:03

Тегеран предупредил о крайне узком окне возможностей в отношении судьбы СВПД

Окно возможностей в отношении судьбы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе крайне узкое, предупредили в Тегеране.

"США и Европе не следует рассчитывать на веки вечные, окно возможностей крайне узкое", - заявил во вторник журналистам представитель правительства Ирана Али Рабии, которого цитируют иранские СМИ.

"В настоящее время у нас нет планов вести переговоры с США", - отметил Рабии.

"У нас не было контактов с новой администрацией США. Мы все еще ждем официальной позиции американской администрации в отношении возвращения к своим обязательства и отмены незаконных санкций как неразрывной составляющей этих обязательств", - подчеркнул представитель правительства.

США в мае 2018 года вышли из СВПД. Новый президент США Джо Байден допускал возможность возвращения в иранскую ядерную сделку.

Тегеран в мае 2019 года начал процесс поэтапного сокращения своих обязательств в рамках СВПД до тех пор, пока европейские страны не выполнят свою часть обещаний по обеспечению экономической привлекательности СВПД для Ирана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИРАН, АТОМ, СВПД, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]