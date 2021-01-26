Тегеран предупредил о крайне узком окне возможностей в отношении судьбы СВПД

Окно возможностей в отношении судьбы Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской атомной программе крайне узкое, предупредили в Тегеране.

"США и Европе не следует рассчитывать на веки вечные, окно возможностей крайне узкое", - заявил во вторник журналистам представитель правительства Ирана Али Рабии, которого цитируют иранские СМИ.

"В настоящее время у нас нет планов вести переговоры с США", - отметил Рабии.

"У нас не было контактов с новой администрацией США. Мы все еще ждем официальной позиции американской администрации в отношении возвращения к своим обязательства и отмены незаконных санкций как неразрывной составляющей этих обязательств", - подчеркнул представитель правительства.

США в мае 2018 года вышли из СВПД. Новый президент США Джо Байден допускал возможность возвращения в иранскую ядерную сделку.

Тегеран в мае 2019 года начал процесс поэтапного сокращения своих обязательств в рамках СВПД до тех пор, пока европейские страны не выполнят свою часть обещаний по обеспечению экономической привлекательности СВПД для Ирана.