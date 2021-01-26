В странах Балтии за сутки выявлено свыше 1,7 тыс. новых случаев коронавируса

В странах Балтии за сутки зарегистрировано 1736 новых случаев коронавируса, 357 из которых - в Эстонии, 686 - в Литве, 693 - в Латвии.
Накануне было выявлено 1023 случая, 259 из которых - в Эстонии, 541 - в Литве, 223 - в Латвии. В воскресенье было зафиксировано 1817 случаев.
За минувшие сутки в Эстонии было выявлено 357 новых случаев, всего с начала эпидемии было выявлено 41 330, сообщил во вторник департамент здоровья.
Скончались за сутки девять человек, всего с начала пандемии - 392 человека. Выздоровели 31 039 человек. Всего вакцинировано 27 180 человек.
В Литве за сутки подтверждены 686 новых случаев коронавируса, всего 177 934 случая COVID-19 с начала пандемии, сообщил в понедельник Департамент статистики.
От коронавируса скончались 14 человек, всего скончались 2688 человек.
За минувшие сутки от COVID-19 выздоровели 2462 человека. В целом с начала пандемии в Литве излечились 121 907 человек.
В Латвии за сутки выявлено 693 новых случая COVID-19, всего - 61 924 случаев, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) Латвии.
Скончались 12 инфицированных, всего в Латвии за время пандемии скончались 1126 человек с вирусом.
За сутки были привиты 661 человек, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения (НСЗ) Латвии. В целом с начала вакцинации в конце декабря первую прививку от COVID-19 сделали 16 882 человека, обе - 2801 человек.
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