Турпоток в Татарстан в 2020 году сократился вдвое

Поток туристов в Татарстан в 2020 году из-за пандемии сократился на 47%, основные показатели развития отрасли впервые в новейшей истории показали беспрецедентное падение, сообщил председатель Государственного комитета республики по туризму Сергей Иванов на заседании коллегии ведомства.
"Турпоток в Татарстан в 2020 году составил 1,9 млн человек, что на 47% ниже показателя 2019 года. Соответственно, снижение числа посетителей испытали на себе и основные туристские центры Татарстана", - сказал Иванов.
По его словам, объем оказанных услуг в сфере туризма с учетом смежных отраслей за 2020 год прогнозируется на уровне 17 миллиардов рублей, что на 40% меньше, чем в 2019 году.
"В апреле буквально за две недели турпоток упал до нуля, а туризм стал одной из отраслей экономики, наиболее пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. По итогам года основные показатели развития сферы туризма впервые в новейшей истории показали беспрецедентное падение", - подчеркнул глава ведомства.
В числе задач на 2021 году Иванов назвал восстановление туристического потока, планы по развитию экологического и загородного туризма, а также создание нового продукта в сегменте санаторно-курортного туризма - специальных оздоровительных программ для реабилитации людей, перенёсших коронавирус.
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