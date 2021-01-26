Железнодорожные проекты приоритетны для Азербайджана в рамках разблокирования транспортных коммуникаций в регионе - Алиев

Железнодорожные проекты являются приоритетными для Азербайджана в рамках разблокирования транспортных коммуникаций в регионе, заявил президент Ильхам Алиев.
«В настоящее время в регионе обсуждаются крупные проекты в области транспорта и связи. Здесь, конечно, приоритетными являются проекты железной дороги Горадиз-Зангилан, затем железной дороги Зангилан-Нахчыван, железной дороги Нахчыван-Турция, а также другие проекты», - сказал Алиев во вторник, принимая новоназначенного министра транспорта, связи и высоких технологий Рашада Набиева в формате видеоконференции.
Алиев отметил, что ситуация после войны в Карабахе открывает новые возможности для стран региона и «Азербайджан готов к сотрудничеству в области транспорта и вносит свой вклад в эту работу».
«Я уже поручил приступить к проектированию железной дороги Горадиз-Агбенд. Уже запущены и другие проекты. (…) начато строительство аэропорта Физули. Как я уже говорил, второй аэропорт будет построен в Кельбаджарском или Лачинском районах. Начали строительство автомобильной дороги Физули-Шуша», - добавил президент Азербайджана.
А.Мамедов
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