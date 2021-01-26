Южнокорейский спутник CAS500-1 доставили на Байконур

Южнокорейский космический аппарат дистанционного зондирования Земли CAS500-1 доставили на космодром "Байконур", сообщили в "Роскосмосе".
"Космический аппарат Корейского института аэрокосмических исследований (КАРИ) CAS500-1 доставлен на площадку № 31 космодрома Байконур. Самолет Ан-124-100 с аппаратом и наземно-вспомогательным оборудованием приземлился в аэропорту Крайний (г. Байконур), откуда груз был перегружен и доставлен на космодром, где будет проходить дальнейшая подготовка, заправка и интеграция с разгонным блоком "Фрегат", - сообщили в госкорпорации.
Контракты на выведение на орбиту двух разработанных в Южной Корее спутников CAS500-1 и CAS500-2 были заключены в 2017 году. Основная миссия спутников заключается в получении изображений в панхроматическом и многоспектральном режимах с использованием полезной нагрузки AEISS-C (Усовершенствованная компактная система ДЗЗ высокого разрешения).
Пуски обоих спутников должны быть осуществлен с космодрома Байконур на ракетах-носителях "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Фрегат". Первоначально они были запланированы на третий квартал 2020 года.
В январе глава изготовителя ракет-носителей "Союз" РКЦ "Прогресс" Дмитрий Баранов сообщил, что пуск спутника CAS500-1 может быть отложен из-за неготовности аппарата. Позднее в Главкосмосе сообщили, что подготовка к запускам идет в соответствии с графиком.
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