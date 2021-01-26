Несколько человек возле вокзала во Франкфурте подверглись нападению неизвестного с ногжом

Неизвестный ранил ножом несколько человек в привокзальном квартале во Франкфурте-на-Майне, сообщает во вторник полиция города.
"Поступила заявка на человека, который предположительно ранил нескольких человек, этого человека быстро задержали. Точные обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении полиции в Твиттере.
Представитель полиции в эфире телеканала Welt сообщил, что нападавший был вооружен ножом. По информации издания Frankfurter Rundschau, атака произошла около 9.00 (11.00 мск), полиция перекрыла район происшествия. Другие подробности пока не известны.
Гулузаде назначен начальником Управления делами президента Азербайджана
Азербайджан при восстановлении Карабаха будет внедрять концепцию «Умный город» - Алиев
Внедрение новых технологий позволит поддерживать военную мощь Азербайджана на высоком уровне - Алиев
Азербайджан планирует продлить действие налоговых льгот на импорт, продажу и производство ряда товаров
Нефтяные цены перешли к росту на ожиданиях сокращения предложения, Brent - $56,12 за баррель
В Азербайджане суточное число случаев COVID-19 увеличилось в 5,7 раза на фоне роста числа тестов
Причиной взрыва частного дома в Хырдалане стала утечка газа – Генпрокуратура Азербайджана
В Японии планируют привлечь 10 тыс. медицинских сотрудников к работе на Олимпиаде
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда
Обсуждены перспективы сотрудничества между Информационным агентством «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы