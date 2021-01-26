Несколько человек возле вокзала во Франкфурте подверглись нападению неизвестного с ногжом

Неизвестный ранил ножом несколько человек в привокзальном квартале во Франкфурте-на-Майне, сообщает во вторник полиция города.

"Поступила заявка на человека, который предположительно ранил нескольких человек, этого человека быстро задержали. Точные обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении полиции в Твиттере.

Представитель полиции в эфире телеканала Welt сообщил, что нападавший был вооружен ножом. По информации издания Frankfurter Rundschau, атака произошла около 9.00 (11.00 мск), полиция перекрыла район происшествия. Другие подробности пока не известны.