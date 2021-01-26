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Дальнее зарубежье 26.01.2021 15:03

Несколько человек возле вокзала во Франкфурте подверглись нападению неизвестного с ногжом

Неизвестный ранил ножом несколько человек в привокзальном квартале во Франкфурте-на-Майне, сообщает во вторник полиция города.

"Поступила заявка на человека, который предположительно ранил нескольких человек, этого человека быстро задержали. Точные обстоятельства происшествия выясняются", - говорится в сообщении полиции в Твиттере.

Представитель полиции в эфире телеканала Welt сообщил, что нападавший был вооружен ножом. По информации издания Frankfurter Rundschau, атака произошла около 9.00 (11.00 мск), полиция перекрыла район происшествия. Другие подробности пока не известны.

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Тэги: ФРГ, ФРАНКФУРТ, НАПАДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]