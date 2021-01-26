SOCAR Petroleum планирует открытие заправок в Карабахе

ЗАО "SOCAR Petroleum" ("дочка" SOCAR) планирует открытие новых заправочных станций на освобожденных от армянской оккупации территориях.
«С возвращением под контроль Азербайджана началось возрождение города Шуша. Как часть этого возрождения мы снабжаем Шушу топливом бензовозами. Однако, этим SOCAR Petroleum не ограничится, в будущем планируется открытие АЗС под брендом SOCAR на всех наших освобожденных территориях», - говорится в сообщении компании.
SOCAR Petroleum учреждена в январе 2008 года и занимается розничной торговлей нефтепродуктов, расширяя сеть АЗС под брендом «SOCAR». Первые АЗС в Азербайджане компания открыла в мае 2010 года. В настоящее время число АЗС под брендом «SOCAR» в Азербайджане составляет 37.
На АЗС компании реализуется 6 видов топлива: бензин АИ-95 Premium, отвечающий экологическим стандартам Euro-4, АИ -92 (Euro-2), АИ -98 Super (Euro-5), а также сжиженный газ (LPG) и дизельное топливо. Компания также владеет 11 нефтебазами в Азербайджане.
Н.Аббасова
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