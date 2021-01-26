Нефтяные цены перешли к росту на ожиданиях сокращения предложения, Brent - $56,12 за баррель

Цены на нефть эталонных марок начали повышаться в ходе торгов во вторник.
Поддержку рынку оказывают ожидания снижения предложения, которые отодвигают на второй план опасения по поводу спроса, отмечает Trading Economics. Ирак ранее объявил о сокращении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сути с 3,85 млн б/с в декабре. Помимо этого, оптимизм инвесторов связан с надеждами на новые меры стимулирования экономики США.
Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:59 составляет $56,12 за баррель, что на $0,24 (0,43%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.
Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $53 за баррель, что на $0,23 (0,44%) выше уровня на закрытие рынка во вторник.
Ранее оба контракта дешевели на опасениях из-за эпидемиологической ситуации в КНР. Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период празднования Нового года по Лунному календарю, пишет Bloomberg. Власти КНР призывают людей, обычно путешествующих в это время года, отказаться от поездок для предотвращения распространения коронавируса.
Сезон туристических поездок в Китае, привязанный к Новому году по Лунному календарю в этом году стартует 28 января. По оценкам экспертов, количество поездок в этом году составит порядка 1,7 млрд, что будет на 40% меньше, чем в 2019 году, но на 15% больше, чем в 2020 году.
"Трейдеры пытаются оценить, каким образом, ограничения на передвижение граждан КНР скажутся на потреблении нефти, - отмечает аналитик Axi Стивен Иннес. - Тем временем, мы видим сигналы сокращения предложения на нефтяном рынке, и это своевременная поддержка ценам в условиях снижения спроса".
Поставки российской нефти Urals из Приморска в феврале, согласно графику, составят 2,2 млн тонн, что на 29% меньше, чем в январе. При этом ранее стало известно, что Ирак планирует сократить добычу в январе-феврале, чтобы компенсировать нарушение квот ОПЕК+, допущенное в прошлом году.
Аналитики Saxo Bank ожидают, что нефть марки Brent в первом квартале 2021 года будет торговаться в диапазоне $50-55 за баррель.
"Поскольку мировой спрос на нефть по-прежнему ниже доковидного уровня примерно на 6 млн б/с, мы не видим перспектив существенного повышения цен на нефть до 2022 или даже 2023 года", - отмечают эксперты.
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