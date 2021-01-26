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ТЭК 26.01.2021 17:35

Лавров заявил, что обсудил с Зарифом строительство в Иране новых блоков АЭС "Бушер"

Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил на встрече с иранским коллегой Джавадом Зарифом строительство новых блоков АЭС "Бушер" в Иране.

В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров во вторник российский министр сообщил, что обсуждалось взаимодействие в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной, промышленной сфере.

"Особенно, мы говорили о взаимодействии по сооружению в Иране новых блоков атомной электростанции "Бушер" и в целом приветствовали нацеленность всех наших коллег из экономического блока правительств двух стран и деловых кругов России и Ирана на всемерное развитие многопланового партнёрства", - сказал Лавров.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]