Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил на встрече с иранским коллегой Джавадом Зарифом строительство новых блоков АЭС "Бушер" в Иране.
В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров во вторник российский министр сообщил, что обсуждалось взаимодействие в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной, промышленной сфере.
"Особенно, мы говорили о взаимодействии по сооружению в Иране новых блоков атомной электростанции "Бушер" и в целом приветствовали нацеленность всех наших коллег из экономического блока правительств двух стран и деловых кругов России и Ирана на всемерное развитие многопланового партнёрства", - сказал Лавров.
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