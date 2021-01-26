Глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил на встрече с иранским коллегой Джавадом Зарифом строительство новых блоков АЭС "Бушер" в Иране.

В ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров во вторник российский министр сообщил, что обсуждалось взаимодействие в торгово-экономической, энергетической, сельскохозяйственной, транспортной, промышленной сфере.

"Особенно, мы говорили о взаимодействии по сооружению в Иране новых блоков атомной электростанции "Бушер" и в целом приветствовали нацеленность всех наших коллег из экономического блока правительств двух стран и деловых кругов России и Ирана на всемерное развитие многопланового партнёрства", - сказал Лавров.