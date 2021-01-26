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Внутренняя политика 26.01.2021 16:06

Гулузаде назначен начальником Управления делами президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Рамина Гулузаде начальником Управления делами президента.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Другим распоряжением Алиев освободил Огтая Шахбазова с должности начальника Управления делами президента.

Как сообщалось ранее, во вторник Алиев отправил в отставку Рамина Гулузаде с должности министра транспорта, связи и высоких технологий.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, УПРАВДЕЛАМИ, НАЗНАЧЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]