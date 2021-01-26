Гулузаде назначен начальником Управления делами президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Рамина Гулузаде начальником Управления делами президента.
Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.
Другим распоряжением Алиев освободил Огтая Шахбазова с должности начальника Управления делами президента.
Как сообщалось ранее, во вторник Алиев отправил в отставку Рамина Гулузаде с должности министра транспорта, связи и высоких технологий.
Н.Аббасова
Азербайджан планирует продлить действие налоговых льгот на импорт, продажу и производство ряда товаров
Нефтяные цены перешли к росту на ожиданиях сокращения предложения, Brent - $56,12 за баррель
В Азербайджане суточное число случаев COVID-19 увеличилось в 5,7 раза на фоне роста числа тестов
Причиной взрыва частного дома в Хырдалане стала утечка газа – Генпрокуратура Азербайджана
В Японии планируют привлечь 10 тыс. медицинских сотрудников к работе на Олимпиаде
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Иран вернется к выполнению обязательств по СВПД в случае отмены санкций США - Зариф
В странах Балтии за сутки выявлено свыше 1,7 тыс. новых случаев коронавируса
Тегеран предупредил о крайне узком окне возможностей в отношении судьбы СВПД
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда
Обсуждены перспективы сотрудничества между Информационным агентством «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы