Гулузаде назначен начальником Управления делами президента Азербайджана

Президент Азербайджана Ильхам Алиев назначил Рамина Гулузаде начальником Управления делами президента.

Текст распоряжения опубликован во вторник на сайте главы государства.

Другим распоряжением Алиев освободил Огтая Шахбазова с должности начальника Управления делами президента.

Как сообщалось ранее, во вторник Алиев отправил в отставку Рамина Гулузаде с должности министра транспорта, связи и высоких технологий.

Н.Аббасова