В Италии приняли декрет, позволяющий итальянцам без ограничений выступить на Олимпиаде в Токио

Правительство Италии одобрил декрет, который предоставляет автономию Национальному олимпийскому комитету Италии (CONI), что позволит спортсменам сборной ,без каких бы то ни было ограничений выступить на Олимпиаде в Токио, сообщает агентство Associated Press.

"Кабинет министров одобрил декрет, содержащий положения, предоставляющие автономию олимпийскому комитету Италии", - сказал министр спорта Италии Винченцо Спадафора.

Отмечается, что это было одно из последних решений правительства премьера Джузеппе Конте перед тем, как тот ранее во вторник подал в отставку.

Одобренный советом министров декрет закрепляет независимый статус за Национальным олимпийским комитетом страны (CONI). Теперь документ еще должен пройти одобрение в парламенте.

Если бы власти не приняли такое решение, то позже на этой неделе исполком МОК рассмотрел бы возможность санкций против Италии. Предполагалось, что спортсмены из этой страны поехали бы на ближайшую Олимпиаду без права выступления под флагом своей страны. Также был риск, что МОК запретит и исполнение итальянского гимна.

Глава CONI Джованни Малаго заявил, что "закон - нормальный, наша автономия - в безопасности".

В МОК уделяют пристальное внимание тому, чтобы национальные олимпийские комитеты не зависели напрямую от властей той или иной страны.

В МОК подняли вопрос о независимости CONI, так как остались недовольны некоторыми положениями реформы итальянского спорта, проведенной в 2019 года. С тех пор стороны спорили о том, как решить появившиеся проблемы.