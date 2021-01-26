В Португалии могут запросить помощь у ЕС в борьбе с COVID-19

В Португалии власти рассматривают возможность запросить помощь у европейских стран в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, поскольку ситуация в этой стране продолжает ухудшаться, сообщает Associated Press.

По словам главы Минздрава страны Марты Темиду, "отправка пациентов в другие европейские страны - не редкость для блока". Однако, "у Португалии есть недостаток в том, что она географически отдалена, находясь на краю полуострова".

Она также заявила, что больницы по всей стране находятся под сильным давлением во время пандемии. Темиду подчеркнула, что страна испытывает недостаток в медперсонале. И поэтому Темиду не исключает, что Португалия может обратиться к ЕС с просьбой отправить медицинских работников.

"У нас есть свободные койки (в больницах - ИФ). Но мы срочно ищем медицинский персонал", - цитирует Темиду компания RTP.

В стране с начала пандемии зарегистрировали более 643,1 тыс. человек с коронавирусом, скончались среди них более 10 тыс., при том, что население страны составляет порядка 10 млн человек.