В Португалии могут запросить помощь у ЕС в борьбе с COVID-19

В Португалии власти рассматривают возможность запросить помощь у европейских стран в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19, поскольку ситуация в этой стране продолжает ухудшаться, сообщает Associated Press.
По словам главы Минздрава страны Марты Темиду, "отправка пациентов в другие европейские страны - не редкость для блока". Однако, "у Португалии есть недостаток в том, что она географически отдалена, находясь на краю полуострова".
Она также заявила, что больницы по всей стране находятся под сильным давлением во время пандемии. Темиду подчеркнула, что страна испытывает недостаток в медперсонале. И поэтому Темиду не исключает, что Португалия может обратиться к ЕС с просьбой отправить медицинских работников.
"У нас есть свободные койки (в больницах - ИФ). Но мы срочно ищем медицинский персонал", - цитирует Темиду компания RTP.
В стране с начала пандемии зарегистрировали более 643,1 тыс. человек с коронавирусом, скончались среди них более 10 тыс., при том, что население страны составляет порядка 10 млн человек.
МИД Азербайджана считает неприемлемыми заявления депутата Госдумы РФ
Гулузаде назначен начальником Управления делами президента Азербайджана
Азербайджан при восстановлении Карабаха будет внедрять концепцию «Умный город» - Алиев
Цены на нефть меняются разнонаправленно, Brent - $55,97 за баррель
Банки в Азербайджане в 2020г сократили портфель бизнес-кредитов на 6,1%, потребкредитование - на 10,2%
Банки в Азербайджане в 2020г сократили активы на 2%, увеличили чистую прибыль на 5,6%
Грузовой корабль "Прогресс МС-15" покинет МКС 9 февраля - NASA
Число заражений COVID-19 в мире превысило 100 млн - Worldometer
В Италии приняли декрет, позволяющий итальянцам без ограничений выступить на Олимпиаде в Токио
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Система мгновенных платежей для бизнес-клиентов 24/7 впервые в Yelo Bank
В Баку прошла встреча с блокадниками Ленинграда
Обсуждены перспективы сотрудничества между Информационным агентством «Интерфакс-Азербайджан» и РИКЦ в Баку
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы