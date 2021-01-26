Азербайджан планирует продлить действие налоговых льгот на импорт, продажу и производство ряда товаров

Правительство Азербайджана предлагает продлить освобождение производства, продажи и импорта ряда товаров от НДС.

Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс страны, представленными на рассмотрение Милли Меджлису (парламенту) Азербайджана.

В частности, предлагается продлить до 1 января 2022 года освобождение от НДС для ввоза и реализации зерна, производства и реализация зерновой муки и хлеба.

Кроме этого, до конца 2021 года от НДС предлагается освободить предоставления нерабочих (токсичных) активов банками, утратившими платежеспособность, в рамках мер резолюции и санации в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти, а также представления активов банка в рамках процедуры банкротства.

Кроме этого до 1 января 2022 года предлагается продлить освобождение от НДС для выполнения работ и оказания услуг на основе договора, заключенного с органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти, юридическими лицами публичного права, созданными от имени государства.

До 1 марта 2022 года предлагается продлить освобождение от НДС для производства и продажи отрубей.

Согласно изменениям, правительство также предлагает освободить от НДС на срок до 3 лет - с 1 января 2021 года - импорт станков, оборудования и устройств для производства и переработки золотых и серебряных ювелирных изделий.

Изменения также предусматривают полное освобождение от НДС продажи золота и серебра в виде слитков, монет и гранул.

А.Мамедов