Азербайджан планирует продлить действие налоговых льгот на импорт, продажу и производство ряда товаров

Правительство Азербайджана предлагает продлить освобождение производства, продажи и импорта ряда товаров от НДС.
Это предусмотрено изменениями в Налоговый кодекс страны, представленными на рассмотрение Милли Меджлису (парламенту) Азербайджана.
В частности, предлагается продлить до 1 января 2022 года освобождение от НДС для ввоза и реализации зерна, производства и реализация зерновой муки и хлеба.
Кроме этого, до конца 2021 года от НДС предлагается освободить предоставления нерабочих (токсичных) активов банками, утратившими платежеспособность, в рамках мер резолюции и санации в порядке, установленном соответствующим органом исполнительной власти, а также представления активов банка в рамках процедуры банкротства.
Кроме этого до 1 января 2022 года предлагается продлить освобождение от НДС для выполнения работ и оказания услуг на основе договора, заключенного с органом (структурой), установленным соответствующим органом исполнительной власти, юридическими лицами публичного права, созданными от имени государства.
До 1 марта 2022 года предлагается продлить освобождение от НДС для производства и продажи отрубей.
Согласно изменениям, правительство также предлагает освободить от НДС на срок до 3 лет - с 1 января 2021 года - импорт станков, оборудования и устройств для производства и переработки золотых и серебряных ювелирных изделий.
Изменения также предусматривают полное освобождение от НДС продажи золота и серебра в виде слитков, монет и гранул.
А.Мамедов
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