В Азербайджане суточное число случаев COVID-19 увеличилось в 5,7 раза на фоне роста числа тестов

Медики в Азербайджане за сутки выявили коронавирус у 326 человек, общее число подтвержденных случаев заражения COVID-19 достигло 229,358 тыс., сообщает во вторник республиканский оперативный штаб.
Накануне сообщалось о 57 случаях заражения.
По данным ведомства, за сутки скончались 7 человек с коронавирусом, общее число жертв COVID-19 в Азербайджане достигло 3 100.
Число выздоровевших от коронавирусной инфекции достигло 221,116 тыс. человек (+551 за сутки).
В настоящее время на лечении и карантине находятся 5 тыс. 142 человека, сообщили в штабе.
Медики в Азербайджане за минувшие сутки провели 7 807 тестов (накануне 3 257 тестов) на коронавирус, всего в стране с начала пандемии сделано 2 млн 372,616 тыс. тестов на COVID-19.
Х.Насирзаде
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