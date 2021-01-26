Иран вернется к выполнению обязательств по СВПД в случае отмены санкций США - Зариф

Тегеран вернётся к полному выполнению своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий, если США отменят санкции против Ирана, заявил во вторник глава иранского МИД Джавад Зариф.

В ходе пресс-конференции в Москве Зариф напомнил, что иранский парламент недавно принял закон, в соответствии с которым при отсутствии прогресса в период с 21 по 23 февраля Иран должен прекратить применение дополнительного протокола к соглашениям о гарантиях с МАГАТЭ.

"Но если до этого времени будут сделаны благоприятные действия для того, чтобы вернуть наше экономическое сотрудничество в нормальное русло, - то есть американцы положили бы конец своим санкциям, не стали бы вмешиваться в экономическое сотрудничество между Ираном и миром, - и мы увидим этот результат, тогда уже Иран придёт к выполнению своих обязательств", - сказал глава иранского МИД.

"(Иран) не только не будет мешать допуску инспекторов в соответствии с дополнительным протоколом, но и (выполнит) те обязательства, которые мы сократили, и мы вернёмся к их полному выполнению", - подчеркнул Зариф.

Глава иранского МИД напомнил, что Тегеран заявлял об этом, в том числе, и на самом высоком уровне.

Со своей стороны глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что в России "весьма озабочены тем, что Иран вынужден отходить от выполнения своих добровольных обязательств по СВПД", хотя и понимают причины таких шагов.

"Мы делаем все возможное, чтобы найти сейчас, пользуясь заявлениями Джо Байдена и его сотрудников о стремлении вернуться в СВПД, чтобы на основе этих стремлений всем нам вместе, - вместе с Ираном, вместе с европейцами, вместе с КНР, найти конкретные пути в самое ближайшее время для того, чтобы в полном объёме все участники СВПД стали выполнять свои обязательства и тем самым вернули бы в копилку международной дипломатии это величайшее достижение в сфере нераспространения ядерного орудия и тем самым выбили козыри из рук тех, кто хотел бы до предела эту ситуацию обострить и довести до горячей стадии", - сказал Лавров.

"Россия, по крайней мере, будет активнейшим образом стремиться не допустить такого сценария", - подчеркнул российский министр.