Президент Молдавии призвала правоохранителей помочь выполнить ее предвыборное обещание - покончить с коррупцией

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что очистит страну от коррупции с помощью или без помощи правоохранительных органов.

"Я получила почти миллион голосов граждан на президентских выборах, чтобы очистить страну от коррупции. Это я обещала сделать, и это я сделаю. За это я получила доверие людей, за это платят зарплату (силовым ведомствам - "ИФ")", - сказала она на первом заседании Высшего совета безопасности (ВСБ) в обновленном составе, которое состоялось во вторник.

По словам Санду, администрация президента пользуется наибольшим доверием граждан среди госучреждений. Она призвала руководителей государственных структур начать работать в интересах граждан.

"У меня есть полное право, от имени проголосовавших за меня граждан, задавать вопросы, почему дела не двигаются дальше. Я прошу, чтобы все учреждений работали по закону, исполняли свой долг, чтобы честные люди в этой стране могли нормально жить. Ничего более я не прошу", - сказала она.

Она отметила, что привлечет европейские структуры для помощи в расследовании резонансных уголовных дел.

"И ситуация изменится. Перемены, будут в первую очередь, строиться на людях. Понимаю, что будет сложно, знаю, что есть те, кто боится, кто не верит. Легко не будет. С каждой победой следующий шаг будет легче. Быстрее или медленнее, у нас одна цель, и победа в борьбе будет на стороне граждан", - заявила Санду.

Она призвала сотрудников правоохранительных органов "честно исполнять свои функциональные обязанности, за которые они получают зарплату".

"Иначе невозможно будет изменить ситуацию, чтобы улучшить жизнь граждан. Большинство пенсионеров продолжают жить на среднюю пенсию в 2000 леев (100 евро), в то время как пенсия бывших работников правоохранительных органов составляет 20000 леев (1000 евро). Эту ситуацию нужно менять, побороть коррупцию и создавать условия для нормальной жизни для всех граждан", - заявила Санду.