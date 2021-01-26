Система мгновенных платежей для бизнес-клиентов 24/7 впервые в Yelo Bank

Впервые в Азербайджане Yelo Bank предоставил юридическим лицам и предпринимателям возможность совершать переводы и платежи через систему мгновенных платежей (AÖS) 24/7. Система доступна через услугу интернет-банкинга Yelo Bank.

В результате применения данной услуги расчеты между юридическими лицами, а также государственными органами могут производиться через банковские счета посредством упрощенных идентификатов (ИНН, номер мобильного телефона, электронная почта). Эти операции можно осуществить аналогичным образом через сеть филиалов Yelo Bank. Стоит отметить, что Система мгновенных платежей (AÖS) была запущена ЦБ в 2020 году. В ближайшее время планируется расширение области применения и увеличение функциональности системы.

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Yelo Bank – Яркий Банкинг!