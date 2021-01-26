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26.01.2021 17:42

Система мгновенных платежей для бизнес-клиентов 24/7 впервые в Yelo Bank

Впервые в Азербайджане Yelo Bank предоставил юридическим лицам и предпринимателям возможность совершать переводы и платежи через систему мгновенных платежей (AÖS) 24/7. Система доступна через услугу интернет-банкинга Yelo Bank.

В результате применения данной услуги расчеты между юридическими лицами, а также государственными органами могут производиться через банковские счета посредством упрощенных идентификатов (ИНН, номер мобильного телефона, электронная почта). Эти операции можно осуществить аналогичным образом через сеть филиалов Yelo Bank. Стоит отметить, что Система мгновенных платежей (AÖS) была запущена ЦБ в 2020 году. В ближайшее время планируется расширение области применения и увеличение функциональности системы.

У вас есть дополнительные вопросы? Тогда звоните на 981 и пишите нам в соцсетях на Facebook и Instagram мы обязательно ответим!

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]