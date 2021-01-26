Банки в Азербайджане в 2020г сократили активы на 2%, увеличили чистую прибыль на 5,6%

Суммарные активы банковской системы Азербайджана на 31 декабря 2020 года составляют 32 млрд 55,3 млн манатов, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на 1 января 2020 года активы банков в Азербайджане составляли 32 млрд 722,8 млн манатов. Таким образом, в 2020 году активы банков сократились на 2%, сообщает «Интерфакс-Азербайджан».

В декабре 2020 года активы банков выросли на 1 млрд 312,3 млн манатов или на 4,3%.

Кредитный портфель банков на конец 2020 года составил 14 млрд 157 млн манатов (спад на 5% по сравнению с показателем на конец 2019г - ИФ).

Суммарная капитализация банков в Азербайджане на 31 декабря 2020 года равна 4 млрд 699,2 млн манатов (рост на 2,5% - ИФ).

Обязательства банков на конец 2020 года равны 27 млрд 356,1 млн манатов (спад на 2,8%). В том числе, обязательства банков перед Центробанком Азербайджана оцениваются в 374,4 млн манатов (рост на 14,8%). Депозитный портфель в банках на начало 2021 года составляет 20 млрд 722,9 млн манатов (спад на 2,8%), в том числе вклады населения - 8 млрд 44,7 млн манатов (спад на 5,4%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль банков в 2020 году составила 567,8 млн манатов (рост на 5,6% по сравнению с 2019 годом).

За 2020 год процентные доходы банков составили 1 млрд 920,5 млн манатов (спад на 0,1%), в том числе 1 млрд 519,5 млн манатов по выданным кредитам.

Непроцентные доходы банков за отчетный период составили 672,1 млн манатов (спад на 7,1%).

Процентные расходы банков в отчетный период составили 492,5 млн манатов (спад на 10,1%), в том числе по депозитам – 312,9 млн манатов.

Непроцентные расходы банков составили 1 млрд 236,5 млн манатов (рост на 2,6%).

Операционная прибыль банковского сектора Азербайджана по итогам 2020 года составила 803,7 млн манатов (спад на 5,3%).

В целом, суммарная доналоговая прибыль банков в 2020 году оценивается в 733,3 млн манатов (рост на 5,8%), выплаты по налогу на прибыль в отчетный период составили 165,5 млн манатов (рост на 6%).

На 31 декабря 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имеют 26 банков, в том числе в 12 банках имеется иностранный капитал.

В целом, на конец 2020 года банки имели 455 филиалов (спад по сравнению с показателем на конец 2019 года на 10,6%) и 109 отделений (спад на 18%).

В банковском секторе Азербайджана на конец отчетного периода работали 18,708 тыс. человек (спад по сравнению с показателем на конец 2019г на 3,9% - ИФ).

А.Мамедов