Число заражений COVID-19 в мире превысило 100 млн - Worldometer

В мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 число случаев заболевания инфекцией превысило отметку в 100 млн, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.
По состоянию на данный момент, выявлено 100 388 749 случаев заражений COVID-19.
По данным сайта, с начала пандемии скончались 2 151 444 инфицированных коронавирусом.
При этом, в мире зафиксировано 72 429 277 случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.
Согласно данным Worldometer, первое место по числу заражений и летальных исходов среди людей с COVID-19 занимают США - там выявлено свыше 25,8 млн случаев заболевания и более 431,4 тыс. смертей.
На втором месте по случаям заражения находится Индия, где выявленное число заражений превышает отметку в 10,6 млн. Также в стране зарегистрировано более 153,6 тыс. летальных исходов инфицированных.
Третье место по темпам распространения инфекции занимает Бразилия с более 8,8 млн случаев заболевания COVID-19. При этом по смертности среди инфицированных Бразилия занимает вторую строчку - там зарегистрировано более 217,7 тыс. летальных исходов.
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