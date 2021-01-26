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Здравоохранение 26.01.2021 19:05

Число заражений COVID-19 в мире превысило 100 млн - Worldometer

В мире с начала пандемии коронавируса COVID-19 число случаев заболевания инфекцией превысило отметку в 100 млн, свидетельствуют данные статистического сайта Worldometer.

По состоянию на данный момент, выявлено 100 388 749 случаев заражений COVID-19.

По данным сайта, с начала пандемии скончались 2 151 444 инфицированных коронавирусом.

При этом, в мире зафиксировано 72 429 277 случаев выздоровления от коронавирусной инфекции.

Согласно данным Worldometer, первое место по числу заражений и летальных исходов среди людей с COVID-19 занимают США - там выявлено свыше 25,8 млн случаев заболевания и более 431,4 тыс. смертей.

На втором месте по случаям заражения находится Индия, где выявленное число заражений превышает отметку в 10,6 млн. Также в стране зарегистрировано более 153,6 тыс. летальных исходов инфицированных.

Третье место по темпам распространения инфекции занимает Бразилия с более 8,8 млн случаев заболевания COVID-19. При этом по смертности среди инфицированных Бразилия занимает вторую строчку - там зарегистрировано более 217,7 тыс. летальных исходов.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, КОРОНАВИРУС, СТАТИСТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]