Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.063 RUR   0.0226 GBR   2.3223 TRY   0.2293

Цена на нефть

25.01 $/bbl   WTI 52.77 0.50 Brent 55.88 0.47

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 26.01.2021 19:21

Цены на нефть меняются разнонаправленно, Brent - $55,97 за баррель

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют разнонаправленную динамику в ходе торгов во вторник.

Поддержку нефтяному рынку в том числе оказывает слабость доллара, который снижается после недавнего роста.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:53 составляет $55,97 за баррель, что на $0,09 (0,16%) выше цены на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,70 за баррель, что на $0,07 (0,13%) ниже уровня на закрытие рынка в понедельник.

"Цены на нефть на текущий момент продолжают зависеть от внешних факторов, таких, как доллар США и финансовые рынки", - отмечает аналитик Commerzbank Юджин Вайнберг, которого цитирует Dow Jones.

Ожидания снижения предложения отодвигают на второй план опасения по поводу спроса, отмечает Trading Economics. Ирак ранее объявил о сокращении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сути с 3,85 млн б/с в декабре. Помимо этого, оптимизм инвесторов связан с надеждами на новые меры стимулирования экономики США.

Между тем давление на рынок оказывает в том числе эпидемиологическая ситуация в КНР. Новые вспышки заболеваемости в Китае ставят под угрозу спрос на нефть в стране, который традиционно повышается в период празднования Нового года по Лунному календарю, пишет Bloomberg. Власти КНР призывают людей, обычно путешествующих в это время года, отказаться от поездок для предотвращения распространения коронавируса.

Сезон туристических поездок в Китае, привязанный к Новому году по Лунному календарю в этом году стартует 28 января. По оценкам экспертов, количество поездок в этом году составит порядка 1,7 млрд, что будет на 40% меньше, чем в 2019 году, но на 15% больше, чем в 2020 году.

Китай по итогам 2020 года увеличил добычу нефти на 1,6% - до 195 млн тонн, свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ). При этом импорт нефти вырос на 7,3% и составил 540 млн тонн. Объемы нефтепереработки повысились на 3% - до 670 млн тонн.

Аналитики Saxo Bank ожидают, что нефть марки Brent в первом квартале 2021 года будет торговаться в диапазоне $50-55 за баррель.

"Поскольку мировой спрос на нефть по-прежнему ниже доковидного уровня примерно на 6 млн б/с, мы не видим перспектив существенного повышения цен на нефть до 2022 или даже 2023 года", - отмечают эксперты.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИР, НЕФТЬ, ВЕЧЕР, ЦЕНА


Похожие новости


Нефтяные цены перешли к росту на ожиданиях сокращения предложения, Brent - $56,12 за баррель Цены на нефть снижаются на ожиданиях ослабления спроса в КНР, Brent на уровне $55,57 за баррель Нефть дорожает на новостях о начале обсуждения новых стимулов в США, Brent - $55,9 за баррель Нефтяные цены незначительно снижаются, Brent - $55,38 за баррель Цены на нефть опускаются в ожидании данных о запасах в США, Brent на уровне $55,48 за баррель Нефть дешевеет на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах, Brent - $55,76 за баррель

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]