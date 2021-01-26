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Дальнее зарубежье 26.01.2021 20:26

Лавров выступил с инициативой проведения министерской встречи по ближневосточному урегулированию с участием Израиля и Палестины

Россия предлагает весной-летом 2021 года провести многостороннюю министерскую встречу по ближневосточному урегулированию с участием Израиля, Палестины и арабских стран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы предлагаем подумать о проведении весной-летом 2021 года министерской встречи с участием России, США, ООН и Евросоюза как членов "квартета", четырех арабских стран: Египта, Иордании, Объединенных арабских эмиратов и Бахрейна, а также, разумеется, с участием Израиля и Палестины", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН, посвященном ближневосточному урегулированию.

"Было бы так же важно пригласить Саудовскую Аравию как автора арабской мирной инициативы", - добавил он.

По словам министра, такая встреча могла бы стать "рабочей площадкой для всестороннего анализа ситуации и содействия сторонам в завязывании диалога".

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Тэги: РОССИЯ, ЛАВРОВ, БЛИЖВОСТОК, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]