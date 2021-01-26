Первые туристы полетят на МКС на корабле SpaceX не ранее января 2022 года

Первые туристы на Международную космическую станцию (МКС) будут доставлены на пилотируемом корабле Crew Dragon компании SpaceX не ранее января 2022 года, сообщила во вторник компания Axiom Space, которая планирует организацию космического туризма.
Во вторник она официально объявила, что первыми туристами станут бизнесмены из США, Канады и Израиля - Ларри Коннор, Марк Пати и Эйтан Стиббе.
Стоимость 8-дневного посещения МКС оценивается в 55 млн долл. Перед полетом туристы должны будут пройти 15-недельную подготовку на Земле. Полёты с космическими туристами в последующем планируется совершать 2-3 раза в год.
Вместе с первыми туристами на МКС отправится бывший астронавт NASA Майкл Лопес-Алегриа.
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