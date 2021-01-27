Двенадцать государств Евросоюза выделят почти три миллиарда евро на крупнейший инновационный проект по аккумуляторным батареям. Европейская комиссия (ЕК), которая во вторник дала ему "зеленый свет", ожидает, что государственное финансирование привлечет еще 9 млрд евро частных инвестиций.

"Благодаря ориентации на батареи следующего поколения, этот мощный общеевропейский проект поможет произвести революцию на рынке аккумуляторов", - заявил зампред ЕК Марош Шефчович.

"Около трех лет назад аккумуляторная промышленность в ЕС практически отсутствовала, - напомнил он. - Сегодня Европа - это глобальная точка доступа к аккумуляторам. А к 2025 году отрасль будет приводить в действие не менее шести миллионов электромобилей ежегодно".

Проект, получивший название "Европейские инновации в аккумуляторных батареях" (European Battery Innovation), будет охватывать всю экосистему аккумуляторов - от добычи сырья, проектирования и производства аккумуляторных элементов и блоков до переработки и утилизации в экономике замкнутого цикла.

Проект подготовили совместно Австрия, Бельгия, Хорватия, Финляндия, Франция, Греция, Италия, Польша, Словакия, Испания и Швеция при ведущей и координирующей роли Германии. Он признан "проектом, представляющим общеевропейский интерес" (IPCEI), что в соответствии с правилами ЕС о государственной помощи дает право на частичное государственное финансирование.

Госпомощь получат 42 компании, действующие в странах ЕС. Они примут непосредственное участие в этом проекте. В их числе крупные промышленные игроки, такие как BMW, Fiat, Northvolt и Tesla, а также малые и средние предприятия и стартапы. 42 прямых участника будут взаимодействовать с более чем 150 партнерами по всей Европе, включая малые и средние предприятия, университеты и НИИ.

Этот общеевропейский проект, считает ЕК, поможет произвести революцию на рынке аккумуляторов, сосредоточив внимание на сверхсовременных литий-ионных аккумуляторах, а также на технологиях следующего поколения.

Ключевую роль сыграют электромобили. Их все больше видно на европейских дорогах, а их продажи продолжают расти даже во время кризиса COVID-19. Инновационные аккумуляторы - один из главных факторов успеха электромобилей. Они могут составлять около трети общей стоимости и будут определять, как далеко могут проехать автомобили.

Помимо автомобильного сектора, аккумуляторные технологии играют решающую роль в хранении возобновляемой энергии. С их помощью накопленную энергию можно использовать, когда, например, солнце не светит, а ветер не дует.

В 2017 году в ЕС по инициативе Еврокомиссии создан Европейский аккумуляторный альянс (European Battery Alliance) под руководством зампреда ЕК Шефчовича. Он первым был признан "проектом, представляющим общеевропейский интерес" (IPCEI) и получил частичное госфинансирование. С тех пор производство аккумуляторов в Европе постепенно стало самым инновационным и экологически безопасным в мире.