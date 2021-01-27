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СНГ 27.01.2021 09:14

Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении СНВ-3 до февраля 2026 года

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора с Соединенными Штатами Америки о сокращении стратегических наступательных вооружений, следует из информации в базе данных российского парламента.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, договор продлевается на пять лет - до 5 февраля 2026 года.

"Ратифицировать Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - говорится в первой статье проекта закона.

Документ уже направлен в комитет Госдумы по международным делам, следует из данных базы. Закон о ратификации в случае его одобрения вступит в силу со дня официального опубликования.

Соглашение о продлении договора между РФ и США было достигнуто 26 января, оно состоялось в форме обмена нотами, отмечается в записке. Договор представляет собой пакет документов, в который входят собственно договор, протокол к нему и приложения к протоколу. Протокол при этом является неотъемлемой частью договора и имеет равную с ним юридическую силу.

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Тэги: РОССИЯ, СНВ, РАТИФИКАЦИЯ, ЗАКОНОПРОЕКТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]