Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении СНВ-3 до февраля 2026 года

Президент РФ Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о продлении Договора с Соединенными Штатами Америки о сокращении стратегических наступательных вооружений, следует из информации в базе данных российского парламента.
Согласно пояснительной записке к законопроекту, договор продлевается на пять лет - до 5 февраля 2026 года.
"Ратифицировать Соглашение о продлении Договора между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений от 8 апреля 2010 года", - говорится в первой статье проекта закона.
Документ уже направлен в комитет Госдумы по международным делам, следует из данных базы. Закон о ратификации в случае его одобрения вступит в силу со дня официального опубликования.
Соглашение о продлении договора между РФ и США было достигнуто 26 января, оно состоялось в форме обмена нотами, отмечается в записке. Договор представляет собой пакет документов, в который входят собственно договор, протокол к нему и приложения к протоколу. Протокол при этом является неотъемлемой частью договора и имеет равную с ним юридическую силу.
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