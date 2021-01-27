Начальники генштабов стран НАТО обсудят военные аспекты деятельности альянса

Высшая военная инстанция НАТО - Военный комитет на уровне начальников генеральных штабов - соберется в среду на совещание, объявила в Брюсселе пресс-служба Североатлантического альянса.
Как сообщается в коммюнике штаб-квартиры НАТО, заседания начальников генштабов пройдут под председательством главы Военного комитета главного маршала авиации Стюарта Пича, которому будут ассистировать верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс и верховный главнокомандующий по трансформации альянса генерал Андре Ланата.
Участники совещания, отмечается в сообщении, затронут вопросы проведения операций, миссий и другой военной деятельности НАТО и встретятся со своими партнерами по операции "Решительная поддержка" в Афганистане, миссии альянса в Ираке и силам организации в Косово.
Они рассмотрят ход согласования концепции мер сдерживания и обороны в Евроатлантическом регионе, а также доработают свои рекомендации по рамочной концепции НАТО о боеспособности. Затем начальники генштабов рассмотрят текущие и будущие угрозы и обсудят выводы из пандемии COVID-19.
В штаб-квартире НАТО напоминают, что Военный комитет собирается дважды в год в Брюсселе на уровне начальников генеральных штабов с целью подготовки для Североатлантического совета рекомендаций военного характера о том, как наилучшим способом отвечать на вызовы безопасности в мире.
Раз в год начальники генштабов стран НАТО встречаются в одном из государств-членов Североатлантического альянса.
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