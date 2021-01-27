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Начальники генштабов стран НАТО обсудят военные аспекты деятельности альянса

Высшая военная инстанция НАТО - Военный комитет на уровне начальников генеральных штабов - соберется в среду на совещание, объявила в Брюсселе пресс-служба Североатлантического альянса.

Как сообщается в коммюнике штаб-квартиры НАТО, заседания начальников генштабов пройдут под председательством главы Военного комитета главного маршала авиации Стюарта Пича, которому будут ассистировать верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс и верховный главнокомандующий по трансформации альянса генерал Андре Ланата.

Участники совещания, отмечается в сообщении, затронут вопросы проведения операций, миссий и другой военной деятельности НАТО и встретятся со своими партнерами по операции "Решительная поддержка" в Афганистане, миссии альянса в Ираке и силам организации в Косово.

Они рассмотрят ход согласования концепции мер сдерживания и обороны в Евроатлантическом регионе, а также доработают свои рекомендации по рамочной концепции НАТО о боеспособности. Затем начальники генштабов рассмотрят текущие и будущие угрозы и обсудят выводы из пандемии COVID-19.

В штаб-квартире НАТО напоминают, что Военный комитет собирается дважды в год в Брюсселе на уровне начальников генеральных штабов с целью подготовки для Североатлантического совета рекомендаций военного характера о том, как наилучшим способом отвечать на вызовы безопасности в мире.

Раз в год начальники генштабов стран НАТО встречаются в одном из государств-членов Североатлантического альянса.

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Тэги: НАТО, ГЕНШТАБЫ, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]