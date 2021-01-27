РФ снимает ограничения на поставки томатов с двух предприятий Казахстана

Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 27 января отменяет ограничения на ввоз в Россию томатов и перцев с казахстанских предприятий ТОО Green Capital Kazakhstan (Актюбинская область) и TOO Green Land Alatau (Алма-атинская область), говорится в сообщении Россельхознадзора.

Решение принято на основании достигнутых договоренностей, а также по результатам анализа полученной от Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана информации о проведенных карантинных фитосанитарных мероприятиях в отношении томатов и перцев, производимых этими компаниями.

Поставки этих овощей будут осуществляться под гарантии Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Минсельхоза Казахстана.

Ввоз томатов и перцев из Актюбинской и Алма-атинской областей Казахстана был запрещен с 18 января 2020 года из-за выявления в продукции вируса коричневой морщинистости плодов томата (tomato brown rugose fruit virus, ToBRFV), в отношении которого Россельхознадзором введена временная карантинная фитосанитарная мера.

Минсельхоз Казахстана подтвердил отмену ограничений на ввоз томатов в РФ. По информации пресс-службы ведомства, комитет госинспекции в АПК Минсельхоза республики в ходе переговоров с Россельхознадзором "представил актуальную информацию о карантинном фитосанитарном состоянии теплиц по вирусу коричневой морщинистости плодов томата в ТОО Green Capital Kazakhstan и Green Land Alatau".

В декабре Россия ввела ограничения на ввоз казахстанских томатов и перца в связи с обнаружением в них вируса коричневой морщинистости плодов. В свою очередь проверка Минсельхоза Казахстана не выявила вирус в томатах, запрещенных к ввозу в РФ.