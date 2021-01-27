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ТЭК 27.01.2021 10:19

Новак проведет совещание по долгосрочной программе развития отрасли СПГ в РФ - источник

Совещание по долгосрочной программе развития производства сжиженного природного газа (СПГ) пройдет у вице-премьера РФ Александра Новака в среду, 27 января, сообщил "Интерфаксу" источник в отрасли.

По его информации, в совещании примут участие представители Минэнерго, Минэкономразвития, Минпромторга, Минприроды, Минвостокразвития, а также "Газпрома" (MOEX: GAZP), "Роснефти" (MOEX: ROSN), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и "Ростеха".

Как сообщалось, проект стратегии развития производства СПГ в РФ развивает основные векторы Энергетический стратегии РФ до 2035 года, которая установила цель производства СПГ в России в объеме 140 млн тонн в год.

Потенциальными точками производства крупнотоннажного СПГ с учетом логистической доступности газовозов проект СПГ-стратегии называет побережье Дальнего Востока, включая остров Сахалин, побережье Северного Ледовитого океана, в первую очередь месторождения Севера полуострова Ямал и полуострова Гыдан. Проект определяет "перспективными группами месторождений для реализации СПГ проектов" Южно-Тамбейскую группу (потенциал производства 25 млн тонн в год), Утреннюю (более 20 млн тонн), Геофизическую (более 20 млн тонн), Северо-Обскую (6,6 млн тонн), а также принадлежащую "Газпрому" Тамбейскую группу месторождений (40 млн тонн СПГ в год).

Авторы стратегии видят очень узкое окно для успешной реализации на экспорт всего пригодного для производства СПГ газа: "После 2050 года большинство экспертов прогнозируют снижение темпов роста СПГ в связи с развитием альтернативных источников энергии. Новые проекты, срок реализации которых составляет более 20 лет, могут не окупиться. Таким образом, реализацию газовых инфраструктурных проектов в том числе строительство СПГ-кластеров необходимо завершить до 2030 года, иначе монетизация ресурсной базы представляется высокорискованной и практически невозможной".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, СПГ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, СОВЕЩАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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