Манат подешевел к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 27 января ЦБА установил 2,0665 манат/1EUR (26 января - 2,063 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 января установил 0,0227 манат/1RUB (26 января - 0,0226 манат/1RUB).

Х.Насирзаде