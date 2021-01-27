Манат подешевел к евро и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 27 января сохранил 1,7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке. Официальный курс маната по отношению к евро на 27 января ЦБА установил 2,0665 манат/1EUR (26 января - 2,063 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 27 января установил 0,0227 манат/1RUB (26 января - 0,0226 манат/1RUB).
Х.Насирзаде
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