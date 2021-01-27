Нефть дорожает на данных API о снижении запасов в США, Brent на уровне $56,26 за баррель

Цены на нефть эталонных марок повышаются в среду после выхода данных Американского института нефти (API), показавших неожиданное снижение запасов в США на прошлой неделе.

Ожидания сокращения предложения оказывают поддержку рынку. Ирак ранее объявил о снижении добычи в январе-феврале до 3,6 млн баррелей в сути с 3,85 млн б/с в декабре. В то же время рост заболеваемости коронавирусом и более медленное, чем ожидалось, внедрение вакцин в США и Европе омрачает перспективы восстановления спроса на нефть в первом полугодии 2021 года, отмечает Trading Economics.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 в среду составляет $56,26 за баррель, что на $0,35 (0,63%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов 26 января эти контракты подорожали на $0,03 (0,1%) - до $55,91 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составляет $52,95 за баррель, что на $0,34 (0,65%) выше уровня на закрытие рынка во вторник. Накануне фьючерсы снизились в цене на $0,16 (0,3%) - до $52,61 за баррель.

Согласно докладу API, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 января, снизились на 5,27 млн баррелей после роста на 2,56 млн неделей ранее. Аналитики в среднем ожидали увеличения запасов на 0,6 млн баррелей, пишет Trading Economics. Между тем запасы бензина, по данным API, повысились на 3,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,4 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,5 млн баррелей.

Официальный доклад о запасах энергоносителей в стране будет обнародован министерством энергетики США в среду в 19:30.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозируют снижение запасов нефти в США на прошлой неделе на 1,7 млн баррелей. Запасы бензина в стране, как ожидается, выросли за неделю на 1,2 млн баррелей, дистиллятов - сократились на 800 тыс. баррелей.