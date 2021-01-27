В Китае в рамках программы вакцинации от COVID-19 использовано почти 23 млн доз - Госкомздрав КНР

В Китае населению введены уже 22,8 млн доз вакцины от COVID-19, сообщил журналистам заместитель председатель Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь.
"В целом работа идет гладко и упорядоченно", - заявил он на пресс-конференции в Пекине.
В настоящее время в рамках общенациональной программы вакцинации приоритет отдается таким основным группам населения, как работники медицинских, транспортных и продовольственных служб, служащие и студенты, выезжающие за границу.
Ранее китайская англоязычная газета Global Times сообщила, что до 12 февраля - Нового года по лунному календарю - власти планируют вакцинировать до 50 млн человек.
У китайских властей вызывает тревогу то, что во время этого самого почитаемого в Китае праздника ("Праздника весны"), по традиции все члены "больших" семей собираются вместе, съезжаясь со всей страны. Это ведет к массовой миграции населения, а, следовательно, к скоплениям большого количества людей, что, в свою очередь, может привести к активизации распространения вируса.
Во Франции и ЮНЕСКО озабочены христианскими памятниками в Карабахе, но забывают об исламском наследии в регионе – Керимов
Компании из США готовы участвовать в восстановлении Карабаха - посол в Азербайджане
Глава МИД Азербайджана обсудил ситуацию в Карабахе с французским посредником
Фондовый рынок США падает на ожиданиях решений ФРС и корпоративной отчетности
MasterCard обещала снизить нетто-выбросы парниковых газов до нуля к 2050г
МИД РФ надеется на устойчивость партнеров из ЕС перед шантажом США по "Северному потоку 2"
Билл Гейтс связал судьбу Олимпийских игр в Токио с успехами вакцинации от COVID-19
Соцсети подвергнутся штрафам за призывы подростков на несанкционированные акции
Доля поисковых запросов в Яндексе про путешествия в 2020 году упала почти на 40%
Лидеры арабских стран Персидского залива подписали декларацию о солидарности
Глава правительства Шотландии обещала вернуть регион в ЕС в скором времени
ИВ Гянджи направит 600 тыс. манатов на устранение ущерба жилью, пострадавшему от армянских ракетных атак
Брайза: Присутствие турецких военных в Азербайджане обеспечит геостратегический баланс в регионе
Мы поменяли геополитический расклад в регионе – президент Азербайджана
Карабахские армяне с нетерпением ждут освобождения Карабаха от террористической хунты сепаратистов - Агаджанов
Объем бизнес-кредитов Yelo Bank увеличился на 18%
«Nar» представляет новый интернет-пакет для дистанционного обучения
В Баку весной 2021г пройдет IV Всемирный Конгресс по вопросам минудобрений
Власти Азербайджана планируют осенью в Баку второй форум по устойчивому развитию
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
Администрация президента: Азербайджан уважает границы и территориальную целостность всех государств
Депутату Госдумы РФ Затулину указали не совать нос в дела Азербайджана – «Комсомольская правда»
В Лачине будут развиваться аграрный, промышленный и туристический секторы