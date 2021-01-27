В Китае в рамках программы вакцинации от COVID-19 использовано почти 23 млн доз - Госкомздрав КНР

В Китае населению введены уже 22,8 млн доз вакцины от COVID-19, сообщил журналистам заместитель председатель Госкомитета здравоохранения КНР Цзэн Исинь.

"В целом работа идет гладко и упорядоченно", - заявил он на пресс-конференции в Пекине.

В настоящее время в рамках общенациональной программы вакцинации приоритет отдается таким основным группам населения, как работники медицинских, транспортных и продовольственных служб, служащие и студенты, выезжающие за границу.

Ранее китайская англоязычная газета Global Times сообщила, что до 12 февраля - Нового года по лунному календарю - власти планируют вакцинировать до 50 млн человек.

У китайских властей вызывает тревогу то, что во время этого самого почитаемого в Китае праздника ("Праздника весны"), по традиции все члены "больших" семей собираются вместе, съезжаясь со всей страны. Это ведет к массовой миграции населения, а, следовательно, к скоплениям большого количества людей, что, в свою очередь, может привести к активизации распространения вируса.