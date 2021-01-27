Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.063 RUR   0.0226 GBR   2.3223 TRY   0.2293

Цена на нефть

26.01 $/bbl   WTI 52.61 -0.16 Brent 55.91 0.03

Погода в Баку

  ночь день

Внешняя политика 27.01.2021 10:01

Баку и Париж обсудили новые возможности для сотрудничества на Южном Кавказе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с государственным секретарем министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батистом Лемуаном, сообщает пресс-служба МИД.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, РФ и Армении по Карабаху от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Байрамов проинформировал французского собеседника о позиции Азербайджана на мир в регионе и новых возможностях сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, собеседники также обсудили вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: МИД, ФРАНЦИЯ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили ситуацию в Карабахе США и Иран должны в экстренном порядке договориться о возвращении Вашингтона в СВПД - МИД Франции МИД Азербайджана вручил ноту протеста послу Франции Баку выразит протест Парижу по резолюции Национальной Ассамблеи Франции – МИД Азербайджана Резолюция Сената Франции по Карабаху не имеет юридической силы - МИД Азербайджана Главы МИД Азербайджана и Франции обсудили защиту религиозных памятников в Карабахе

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]