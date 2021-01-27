Баку и Париж обсудили новые возможности для сотрудничества на Южном Кавказе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов провел встречу с государственным секретарем министерства Европы и иностранных дел Франции Жан-Батистом Лемуаном, сообщает пресс-служба МИД.

«В ходе встречи состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в регионе, реализации трехсторонних заявлений лидеров Азербайджана, РФ и Армении по Карабаху от 10 ноября 2020 года и 11 января 2021 года. Байрамов проинформировал французского собеседника о позиции Азербайджана на мир в регионе и новых возможностях сотрудничества», - отмечается в сообщении.

Согласно информации, собеседники также обсудили вопросы повестки дня двустороннего сотрудничества.

Х.Насирзаде