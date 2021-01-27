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Финансы 27.01.2021 10:06

Активы НБКО и кредитных союзов Азербайджана в 2020г сократились на 7,7%

Суммарные активы небанковских кредитных организаций (НБКО) и кредитных союзов Азербайджана на 31 декабря 2020 года составляют 331,5 млн манатов, что на 7,7% меньше показателя на конец 2019 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

При этом активы НБКО на конец года составили 316,3 млн манатов (спад на 7,7%), кредитных союзов – 15,2 млн манатов (спад на 8,4%).

Кредитный портфель НБКО на 1 января 2021 года составил 263,4 млн манатов (спад на 2%), кредитных союзов (за вычетом резервов – ИФ) – 13,3 млн манатов (спад на 10,7%).

Капитализация НБКО и кредитных союзов страны сократилась в отчетный период на 0,3% и составила 150,8 млн манатов, при этом 141,4 млн манатов пришлось на капитал НБКО.

Обязательства НБКО на начало января 2021 года равны 174,9 млн манатов (спад на 13,2%), кредитных союзов – 5,8 млн манатов (спад на 10,8%).

По данным регулятора, суммарная чистая прибыль НБКО в 2020 году составила 9,9 млн манатов (спад на 33,1% по сравнению с 2019 годом), при этом кредитные союзы завершили год с убытком в 0,1 млн манатов (спад на 85,7%).

На 31 декабря 2020 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 91 НБКО, в том числе 42 кредитных союза. В 11 НБКО присутствует иностранный капитал.

В целом, на конец года НБКО имеют 247 филиалов, в данном сегменте работают 2,236 тыс. человек.

А. Мамедов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: НБКО, АКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]