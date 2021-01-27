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Карабахский конфликт 27.01.2021 10:22

Азербайджан передал Армении тела еще 31 военного, погибших в Карабахе

Азербайджан передал армянской стороне останки 31 погибшего военного, обнаруженные в зоне карабахского конфликта.

"26 января велись поисковые работы в направлении Физули. Азербайджанская сторона передала тела еще 31 военнослужащего. Их местонахождение не было отмечено. Назначена судмедэкспертиза для выяснения личностей погибших. По предварительным данным, все они были военнослужащими мобрезерва", - сообщает армянская сторона.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: АРМЕНИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, КАРАБАХ, ПОГИБШИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]