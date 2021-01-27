Азербайджан передал Армении тела еще 31 военного, погибших в Карабахе

Азербайджан передал армянской стороне останки 31 погибшего военного, обнаруженные в зоне карабахского конфликта.

"26 января велись поисковые работы в направлении Физули. Азербайджанская сторона передала тела еще 31 военнослужащего. Их местонахождение не было отмечено. Назначена судмедэкспертиза для выяснения личностей погибших. По предварительным данным, все они были военнослужащими мобрезерва", - сообщает армянская сторона.