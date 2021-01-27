Совет нацбезопасности Турции обсудит миссию турецкой армии в Азербайджане

Первое в 2021 году заседание Совета национальной безопасности Турции (СНБ) пройдет 28 января под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

«В ходе заседания планируется обсудить такие стратегические вопросы, как: ситуация в Восточном Средиземноморье, миссию турецкой армии в Азербайджане, Ливии и Сирии, а также борьба с терроризмом», - сообщает агентство «Анадолу».

По данным издания, возобновление переговоров между Грецией и Турцией с целью урегулирования разногласий в Эгейском и Средиземном морях станут одними из ключевых вопросов повестки дня.

«Кроме того, ожидается обсуждение шагов, которые необходимо предпринять Турции и Турецкой Республике Северного Кипра (ТРСК) по защите интересов в восточной части Средиземного моря. Особое внимание будет уделено и борьбе с террористическими организациями и другие вопросы региональной и национальной безопасности», - говорится в сообщении, передает «Интерфакс-Азербайджан».

Н.Аббасова