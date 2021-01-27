Банки-агенты АИКГФ в 2020г выдали ипотечных кредитов на 257,5 млн манатов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в 2020 году выдали ипотечных кредитов на сумму 257,5 млн манатов, что на 48,6% больше показателя 2019 года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в декабре 2020 года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 28,8 млн манатов.
По данным ЦБА, АИКГФ за прошлый год рефинансировал кредитов на сумму 163,7 млн манатов (спад на 25,7% по сравнению с 2019 годом - ИФ).
Фонд в декабре 2020 года не получил из госбюджета средств для финансирования социальной ипотеки. В целом, в 2020 году правительство выделило фонду 161 млн манатов из бюджета для финансирования соципотеки.
АИКГФ за 2020 год привлек 250 млн манатов от размещения облигаций.
В 2019 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 173,3 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
Х.Насирзаде
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