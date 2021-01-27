Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0665 RUR   0.0227 GBR   2.3339 TRY   0.231

Цена на нефть

26.01 $/bbl   WTI 52.61 -0.16 Brent 55.91 0.03

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.01.2021 14:03

Пекин не исключает применение силы в ответ на тайваньский сепаратизм и иностранное вмешательство

Пекин не обещает отказаться от применения силы, когда речь идет об иностранном вмешательстве и тайваньском сепаратизме, сообщает Центральное телевидение КНР со ссылкой на представителя канцелярии по делам Тайваня при госсовете Чжу Фэнлянь.

"Чтобы эффективно отреагировать на вмешательство иностранных сил, на ничтожное количество сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, и на их сепаратистские действия, мы не обещаем не применять силу", - сказала Чжу Фэнлянь.

Она добавила, что учения Народно-освободительной армии в районе Тайваньского пролива - это серьезное предупреждение внешним силам прекратить вмешательство, а также предостережение для сепаратистов оставить провокации.

На прошлой неделе тайваньские власти сообщили, что восемь бомбардировщиков и четыре истребителя ВВС КНР вошли в юго-восточную опознавательную зону ПВО Тайваня. После этого госдепартамент США потребовал от Пекина прекратить давление на Тайвань.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КИТАЙ, ТАЙВАНЬ, УЧЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Китай не исключил силовых методов воссоединения Тайваня с материком Начальник генштаба ВС Тайваня погиб при аварийной посадке вертолета Тайвань первым в Азии одобрил однополые браки Посещение главой тайваньской администрации США не означает изменение политики Вашингтона в отношении КНР - госдеп После землетрясения на Тайване пропавшими без вести считаются более 60 человек В результате землетрясения на Тайване травмированы 33 иностранца

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]