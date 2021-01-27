Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   2.0665 RUR   0.0227 GBR   2.3339 TRY   0.231

Цена на нефть

26.01 $/bbl   WTI 52.61 -0.16 Brent 55.91 0.03

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 27.01.2021 14:21

В ряде регионов и столице Перу вводят локдаун из-за ухудшения ситуации с COVID-19

На трети территории Перу с 31 января начнет действовать режим изоляции в связи с ухудшением ситуации с распространением COVID-19, сообщают латиноамериканские СМИ.

В десяти регионах, в том числе в столице страны Лиме, до 14 февраля будет прекращена работа магазинов, жителям нельзя будет без необходимости покидать дом. Аптеки и банки продолжат работу, церкви будут закрыты.

В общей сложности меры затронут 16,4 млн человек - около половины населения страны.

В других регионах, где не вводится локдаун, будет действовать комендантский час и запрет на проведение массовых мероприятий.

В последние дни средний показатель прироста новых случаев вырос с 1 тыс. до 5 тыс. в сутки. В общей сложности за время пандемии в Перу выявили более 1,1 млн случаев COVID-19, свыше 40 тыс. человек скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПЕРУ, КОРОНАВИРУС, ОГРАНИЧЕНИЯ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]